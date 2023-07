La Valle del Serchio e la lirica Concerti per tutta l’estate

Sono ben 15 gli appuntamenti con la lirica nella Valle del Serchio per l’estate 2023, tutti ad ingresso libero, ad eccezione della serata "Omaggio a Pascoli" a Castelvecchio la sera del 10 agosto con ingresso a 25 euro. Due eventi si protrarranno fino al 7 ottobre con un concerto lirico al salone del Casinò a Bagni di Lucca e il 14 dicembre il melodramma "L’elisir d’amore" di Gaetano Donizetti al teatro Alfieri di Castelnuovo, con la presenza del coro dell’opera di Parma. I 15 eventi sono promossi, come sempre, dall’associazione musicale "Il Serchio delle Muse", presieduta da Fosco Bertoli, nel ricordo del maestro Luigi Roni, ideatore e promotore alcuni decenni fa delle rappresentazioni liriche della valle del Serchio, la terra da cui era partito giovane cantante sconosciuto fino ad esibirsi in tutti i principali teatri del mondo. Patrocinano e contribuiscono alla manifestazione la Regione Toscana, Provincia di Lucca, le due Unione Comuni della Valle e i Comuni dove si svolgono gli eventi, insieme alle Fondazioni Crl, Bvlg e Banca del Monte e numerose aziende private fondamentali alla realizzazione del Festival, insieme ai media partners per la logistica e la preparazione degli eventi. Si inizia martedì 18 luglio con un concerto lirico, alle 21, alla Limonaia del Forte a Coreglia.

Poi domenica 23 luglio, a Pasquigliora di Molazzana con il concerto lirico, alle 17, nella casa museo di Fosco Maraini. Martedì 25 luglio concerto lirico, alle 21, nella chiesa di San Michele a Castiglione. Sabato 29 concerto del Duo Ardinghi-De Simone nella chiesa di San Giovanni a Pieve Fosciana.

Nel mese di agosto, venerdì 4, alle 21, concerto lirico in piazzetta San Giovanni a Gallicano; sabato 5 a Calomini di Fabbriche di Vergemoli concerto lirico, alle 21, in piazza Luigi Roni; giovedì 10 la serata omaggio a Pascoli a Castelvecchio; venerdì 11 concerto lirico, alle 17, a Lago Santo in comune di Pievepelago; sabato 12 concerto lirico, alle 17, al Rifugio Rossi in Pania della Croce; martedì 15, concerto lirico, alle 21, nella pieve di Careggine; mercoledì 16 concerto degli allievi dell’Accademia del baritono Bruno Caproni, alle 21, in piazza Luigi Roni a Fosciandora; domenica 20, alle 17, concerto del Trio Mila nella chiesa di Puglianella di Camporgiano; sabato 26 agosto, nel salone dei congressi della Bvlg di Gramolazzo, alle 17, concerto lirico.

Dino Magistrelli