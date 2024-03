La Uilm riunisce l’attivo di tutti i delegati della Toscana

Per la Uilm obiettivo in primis la difesa del Contratto Nazionale dei Metalmeccanici a cominciare dal miglioramento del salario e dalla riduzione delle ore di lavoro. Così a Fornaci di Barga presso la fabbrica Kme Italy dove il sindacato ha organizzato l’attivo di tutti i delegati della Toscana. Al centro del dibattito appunto il rinnovo del contratto con la presentazione della piattaforma nazionale. Tra i presenti il segretario generale Uilm nazionale Rocco Palombella che ha fissato i principali obiettivi da raggiungere: "Questo rinnovo guarda a più salario, meno orario, più welfare, più vita sociale e rapporti di lavoro stabili". Su quali siano le priorità per la provincia di Lucca ha fissato i punti proprio il segretario area nord Toscana UILM Giacomo Saisi (foto): "Il settore sta vivendo un po’ di alti e bassi: la carta nel 2023 ha chiuso l’anno con – 1,4 % di produzione rispetto all’anno precedente; alti e bassi invece anche per la metallurgia con KME che nell’ultimo anno ha visto una frenata che ha portato ad aprire gli ammortizzatori sociali".