La tutela dei fondi Pnrr Il Comune fa squadra con la Guardia di Finanza

Siglato un protocollo d’intesa con il Comune di Capannori a tutela delle risorse finanziarie connesse al PNRR. Dopo la Provincia e il Comune di Lucca, in Prefettura è stato siglato un protocollo d’intesa anche con il Comune di Capannori, volto a rafforzare le azioni a tutela della legalità dell’azione amministrativa relativa all’utilizzo di risorse pubbliche e, in particolare, di quelle destinate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nel territorio lucchese. L’accordo, firmato dal sindaco di Capannori Luca Menesini e dal Comandante Provinciale, Colonnello Marco Querqui, alla presenza del Prefetto di Lucca, Dottor Francesco Esposito, a testimonianza della rilevanza dell’iniziativa, è volto alla prevenzione e al contrasto, nel quadro delle rispettive prerogative istituzionali, delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici connessi alle misure di sostegno, attraverso modalità condivise di coordinamento e cooperazione.

Il "fulcro operativo" della collaborazione prevede che il Comune comunichi al Comando Provinciale della Guardia di Finanza le informazioni e notizie circostanziate ritenute rilevanti per la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico – finanziaria, di cui sia venuto a conoscenza quale soggetto destinatario finalebeneficiarioattuatore o quale stazione unica appaltante, nonché di mettere comunque a disposizione della Guardia di Finanza dati e informazioni utili al perseguimento delle finalità collaborative, con particolare riguardo agli interventi, ai realizzatori o agli esecutori collegati alle misure di cui trattasi, per le autonome attività di analisi e controllo.

Sulla scorta delle informazioni acquisite, il Corpo assicurerà il raccordo informativo e l’interessamento della componente territoriale competente per lo sviluppo di eventuali accertamenti e controlli d’iniziativa e, nel rispetto delle norme sul segreto investigativo penale, sulla riservatezza della fase istruttoria contabile e sul segreto d’ufficio, comunicherà al Municipio, laddove necessario, per svolgimento dei compiti istituzionali e limitatamente alle informazioni necessarie per tali adempimenti, le risultanze emerse all’esito dei propri interventi. Il protocollo prevede, altresì, allo scopo di consolidare procedure operative efficaci, di organizzare incontri, seminari, nonché interventi formativi rivolti ai dipendenti e corsi di aggiornamento professionale. Tra i temi da approfondire, quelli relativi alla collaborazione attiva antiriciclaggio.

Massimo Stefanini