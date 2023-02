La truffa si trasforma in furto Derubato del portafogli

Disorientato dalla parlantina dell’uomo che si è finto suo vecchio amico e che ha voluto lasciargli una cassetta di frutta, ha aperto il portafoglio per levarselo di torno con il proposito di dargli qualche moneta. Ma il truffatore in un lampo si è trasformato in ladro e gli ha strappato di mano il portamonete che conteneva 200 euro e che servivano all’anziano per tirare avanti.

E’ accaduto ieri mattina in via delle Sane Vecchie a Segromigno in Piano. L’anziano è stato circuito da un uomo di mezza età che gli si è parato di fronte all’improvviso sostenendo di essere un suo vecchio conoscente. "Ma come, non mi riconosci? Non ti ricordi di me?". E giù una sfilza di nomi a casaccio che però hanno confuso la vittima. Quest’ultima ha esitato, rifiutando la frutta, le arance di stagione. A quel punto il malvivente ha chiesto un’offerta. Il nonno ha preso i soldi e a quel punto la truffa architettata con copione preciso è diventata furto con strappo.

Preso il portafoglio, il ladro è fuggito via a gambe levate. L’anziano non ha potuto fare altro che chiedere aiuto. Si è recato in un vicino bar, raccontando quanto era accaduto. Sono stati allertati i carabinieri, intervenuti sul posto per un primo sopralluogo. Del delinquente, descritto minuziosamente dal derubato, al momento nessuna traccia. Le indagini comunque proseguono. Ad Altopascio alcuni giorni fa, nel parcheggio dello stadio, stesso tentativo.

Ma. Ste.