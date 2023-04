La truffa del catalogo Quasi quattromila euro per un ordine mai inviato

Quasi 4mila euro per un ordine mai voluto grazie alla “truffa del catalogo“. A mettere in guardia è Fabio Coppolella (nella foto), presidente provinciale Federconsumatori, che porta un caso specifico. “Si tratta di una tecnica di vendita scorretta che segue uno schema collaudato per indurre i consumatori alla sottoscrizione del contratto. Gli incaricati della società – spiega Coppolella – si presentano al domicilio per la consegna di un catalogo di biancheria e articoli per la casa, prospettando la possibilità di ricevere sconti vantaggiosi; viene chiesta la firma di un modulo senza nessun obbligo di acquisto e solo per attestare l’avvenuta consegna del catalogo. Dopo alcuni giorni, il venditore si presenta di nuovo al domicilio del consumatore facendo presente che si è obbligati all’acquisto per l’importo stabilito nel contratto. In caso di rifiuto di pagamento il venditore minaccia azioni legali a spese del malcapitato utente“.

“Nel caso che ci è stato segnalato oggi – spiega il presidente provinciale di Federconsumatori Lucca - il consumatore ha sottoscritto il contratto per l’acquisto di un materasso matrimoniale, cuscini, un robot aspirapolvere e una TV 40 pollici, per una spesa complessiva di euro 3.970 e ha versato l’acconto di euro 970. Dopo aver ricevuto l’incarico – prosegue Coppolella - tramite la nostra associazione è stata inviata la comunicazione di esercizio del diritto di recesso e abbiamo chiesto la restituzione dell’acconto versato. I casi che abbiamo seguito lo scorso anno si erano verificati sempre nel Comune di Capannori e sono stati chiusi positivamente per gli utenti“. “Ricordiamo – sottolinea – di non firmare i moduli contrattuali, soprattutto quando la firma viene chiesta e sollecitata con insistenza e comunque in questi casi è bene non emettere assegni o cambiali a favore del venditore. E il consumatore ha diritto di farsi rilasciare una copia del contratto“.