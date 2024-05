La truffa degli alloggi. Subaffitti agli immigrati. Condannato a tre anni

Condannato a tre anni di reclusione per truffa, favoreggiamento della permanenza dell’immigrazione clandestina e abuso edilizio per cambio di destinazione d’uso di locali. Questa la sentenza emessa dal giudice Gianluca Massaro nei confronti di Gabriel Venturini, 44enne di Lucca, già noto alle cronache, difeso dall’avvocato Pier Paolo Santini, che stavolta era finito alla sbarra per due vicende similari unificate dal tribunale.

Il primo caso si riferiva al magazzino di via dell’Angelo Custode 33 dove aveva Venturini fatto alloggiare abusivamente numerosi extracomunitari, subaffittando loro un locale del tutto inadeguato e all’insaputa del proprietario, Ulrico Guerrieri (padre 97enne del consigliere comunale Marco Santi Guerrieri) che aveva firmato il contratto. Il secondo caso era invece relativo a un appartamento in via del Brennero a Lucca subaffittato ad altri extracomunitari anche qui all’insaputa del titolare che poi non riusciva più a mandarli via ed era stato anche minacciato dagli inquilini abusivi.

La vicenda più eclatante era quella del centro storico, emersa nell’aprile 2020 con un blitz dei carabinieri che fece scoprire un vero e proprio dormitorio abusivo con oltre quindici immigrati. Per il giudice, Gabriel Venturini aveva raggirato l’anziano proprietario affittando come magazzino l’immobile di via dell’Angelo Custode 33 e poi subaffittandolo appunto agli immigrati, approfittandosi della loro disperata ricerca di un alloggio. La situazione era però esplosa dopo che un 21enne marocchino che alloggiava in quel tugurio aveva tentato di accoltellare un pizzaiolo lucchese durante una consegna a domicilio.