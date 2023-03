La tramvia di area vasta Si muovono i primi passi

Tramvia di area vasta, ecco i primi passi. Nei giorni scorsi con un appalto da circa 90mila euro, il Comune di Livorno – che per il progetto, essendo città sopra i 100mila abitanti, ha ricevuto denaro pubblico – ha indetto una gara per uno "Studio fattibilità tecnico economica per sistema tranviario di area vasta Livorno-Pisa-Lucca ed aree metropolitane toscane".

Si tratta di uno studio volto a verificare la fattibilità di un sistema tranviario interessante anzitutto le aree metropolitane contigue dell’area nord occidentale della Toscana disposte sull’asse Livorno, Pisa e Lucca, con eventuale valutazione di possibile ramificazione da Pisa verso le aree della zona metropolitana centrale fiorentina e da Pisa e Lucca verso l’area costiera ad alta densità della Versilia. Il tutto attraverso una metropolitana superficiale leggera con la prospettiva di costituire un trasporto rapido di massa di connessione delle diverse aree urbane interessate integrato con le linee ferroviarie esistenti.

Per questa opera il Ministero delle Infrastrutture aveva stanziato nel 2021 oltre 111mila euro finalizzati allo studio di fattibilità, che ora dunque muove i suoi primi passi concreti. Livorno, Lucca e Pisa, una volta recepite le risultanze degli approfondimenti compiuti con dall’incarico, dovrebbero valutarne i contenuti tecnici con la Società "Autolinee Toscane", gestore unico regionale del TPL, e con le strutture tecniche di RFI-FS, con il coinvolgimento della Regione Toscana. Da anni si parla di una integrazione del trasporto pubblico in una dimensione di area vasta, basti pensare alla proposta (del 2018) presentata da Michele Urbano e Carla Romani e ripresa, a livello regionale, dal consigliere della Lega Giovanni Galli bocciata però due anni fa dalla maggioranza, ma anche all’accordo sul Piano della mobilità dello scorso anno sottoscritto da Firenze, Lucca, Livorno e Pisa, noto come "patto del cacciucco".

In esso, tra gli altri, si prevedeva una "pianificazione di un sistema di trasporto rapido di massa su ferro che connetta Livorno-Pisa- Lucca e le loro aree urbane, con il porto croceristico di Livorno e l’aeroporto di Pisa, anche in rapporto con il raddoppio della ferrovia tra Firenze e Lucca e con l’eventuale Fi-Pi-Li ferroviaria".

Fabrizio Vincenti