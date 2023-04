La tradizione secolare In una chiesa silente inizia il lungo calvario sotto gli occhi di tutti

I fedeli silenziosi e attenti riuniti in preghiera, l’arrivo in chiesa annunciato dall’inquietante fragore prodotto delle catene che circondano le caviglie, il bacio del tradimento e infine, cadenzata dal suono dei tamburi che enfatizzano la profonda suggestione, la dolorosa ascesa di Gesù al Calvario. Tre le drammatiche cadute in sequenza, sotto il peso della grande Croce in legno, in particolari punti del borgo di Castiglione di Garfagnana durante il faticoso passo che avanza tra le vie illuminate dalle sole torce; la prima sul sagrato di San Pietro, l’altra all’antico baluardo della Torricella e la terza alla Porta del Ponte Levatoio. Così, nella serata del Giovedì Santo la comunità di Castiglione ha rivissuto l’emozione che la rappresentazione della "Processione dei Crocioni", con i suoi rituali dalle antichissime origini, riesce sempre a suscitare nei tanti partecipanti che accorrono numerosi da tutta la Valle.

Della speciale e caratteristica rappresentazione della Passione di Gesù, rimasta inalterata nel tempo a eccezione dello spostamento dal Venerdì al Giovedì Santo, si sa per certo che risale almeno a due secoli fa, come annotato negli archivi parrocchiali che ricordano come da allora l’Arciconfraternita del SS.Sacramento e la Croce del Castello di Castiglione tramandino questa tradizione. Molto profondo il significato della penitenza, come l’aura di mistero presente racchiuso nell’unicità della Processione dei Crocioni, con l’identità dell’uomo che impersona il Cristo celata a chiunque, all’infuori che al Priore della Confraternita. La persona prescelta è chiusa in un armadio della sagrestia della Chiesa di San Michele prima dell’inizio del rito, celebrato da don Giovanni Grassi. A processione conclusa è nuovamente preso in consegna dal Priore e soltanto a notte fonda puòuscire dal suo rifugio per raggiungere la propria abitazione in incognito.

Fiorella Corti