La tradizione non si interrompe Domani c’è la "Padulata"

Una tradizione che si ripete. Famiglie intere e non solo si ritrovano per la Padulata, 32ª edizione, domani, Primo Maggio. Purtroppo sembra che Giovepluvio metterà i bastoni tra le... ruote, è il caso di dirlo. Comunque è tutto pronto per la pedalata ecologica nel Padule di Porcari organizzata dal Team Torretta Bike. Il percorso è pianeggiante adatto a tutti. I tracciati per la prima volta saranno due, uno di circa 20 km, per metà asfaltato e per metà sterrato e l’altro di circa 10 km con soli mille metri di tratto sterrato. Il percorso lungo toccherà il parco della Gherardesca dove verrà offerto un piccolo ristoro. Nel percorso breve, nel parco giochi intitolato a Margherita Tocchini, ci si potrà rifocillare con acqua e merendine. Al ritorno un bel pasta party per tutti. Il ritrovo è come di consueto in piazza degli Alpini, a Porcari e la partenza è fissata per le 10.30.

M.S.