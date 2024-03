“La tigre ci lascia con un po’ di stupore. Conserviamo il gusto di cose belle e nuove“

“Dopo 35 giorni la grande tigre dagli occhi gentili lascia il loggiato Palazzo Pretorio – annuncia il sindaco Mario Pardini –. Per migliaia di lucchesi e visitatori era ormai un’abitudine, entrando in piazza San Michele, trovarsela davanti in tutta la sua imponenza, in attesa di essere ammirata e fotografata. D’altronde qualsiasi installazione artistica – anche la più bella – si basa per sua natura su una scadenza temporale, per essere definita “eccezionale”. Infatti – eccezionalmente - la grande tigre è riuscita a valorizzare in modo inedito il nostro patrimonio storico e architettonico, sposando l’arte dei maestri della cartapesta versiliesi alla magnificenza di uno degli spazi più suggestivi di Lucca. La tigre oggi lascia Lucca e con lei se ne va un po’ di piacevole stupore quotidiano. La sfida adesso è conservarlo, questo stupore - che se ci pensiamo è un po’ come una nota di spezia ad arricchire il gusto di tutta la bellezza che avvolge chi vive la città, ogni giorno. Perché altre cose arriveranno a richiamare quel gusto di nuovo, che da tanto tempo mancava nella nostra città. Ps: Nessun monumento è stato danneggiato, sia nel montaggio che nello smontaggio dell’installazione, tantomeno l’antica lanterna di Palazzo Pretorio“.