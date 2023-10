La tempesta non risparmia la Valle. Frane, disagi e chiude il Brennero

L’incessante tormenta che si sono riversate sulla Lucchesia non hanno lasciato in pace neanche la Media Valle, con molti disagi in vari Comuni.

Ieri mattina, al risveglio dopo una nottata caratterizzata da acquazzoni battenti e forte vento, la circolazione stradale sulla statale del Brennero fra Borgo a Mozzano e Bagni di Lucca, causa la caduta di diverse piante che si sono riversate sulla carreggiata, è stata interrotta al transito fino al tardo pomeriggio. Molti alberi sono stati sradicati dalla pioggia e dal vento, in particolare, anche in alcune frazioni come Domazzano dove per lo sgombero della strada sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Disagi anche sulla strada provinciale che dal capoluogo di Bagni di Lucca conduce a Benabbio, interessata anche in questo caso da piante pericolanti e piccoli smottamenti.

Già intorno alle 4 di ieri a Gallicano il sindaco David Saisi era per strada in compagnia dei tecnici dell’ufficio comunale e della protezione civile locale, per intervenire nell’immediato su piante cadute lungo la viabilità per la frazione di Trassilico. Interrotta per diverse ore l’energia elettrica a San’Andrea, Chieva e Verni. Difficoltà anche nel comune di Molazzana per una frana con danneggiamento delle tubazioni fognarie. Chiusa a Borgo a Mozzano la via "Panoramica" nel tratto Cune-Oneta sempre per una frana attiva. Uno degli altissimi pini marittimi all’interno degli impianti sportivi del Campone di Fornaci di Barga, risalente al secolo scorso, è precipitato a terra, spezzato dalle forti raffiche dii vento, mentre, sempre nel comune di Barga, è stata chiusa al transito per uno smottamento attivo, la strada provinciale che da Fornaci conduce a Barga, all’altezza dell’abitato della frazione di Loppia. Frana segnalata anche nelle vicinanze di Piastroso, nel comune di Coreglia, con una famiglia rimasta momentaneamente isolata. Risultano essere invece sette le abitazioni rimaste isolate per una importante caduta massi nel comune di San Romano di Garfagnana, zona frazione di Verrucole.

Il danno più grave per il maltempo in alta Garfagnana è toccato al Comune di Sillano-Giuncugnano, sia in termini economici, sia per il disagio che comporterà alla popolazione dell’intera Valle di Soraggio anche nei prossimi giorni, a causa di un ampio movimento franoso che ha preso avvio nella nottata fra giovedì e venerdì, intorno alle 4 del mattino, poco dopo la località Rava delle lepri. In pratica tutta la vallata di Soraggio, lungo l’alto corso del Serchio, dalle frazioni di Rocca a quelle di Villa, Camporanda, Collecchio, Metello, Brica, Vicaglia, sono rimaste prive del collegamento con il capoluogo Sillano e i relativi servizi e per gli abitanti rimane ora soltanto la strada che dalla diga di Vicaglia sale verso Casini di Corte, che poco dopo divarica, una che ridiscende verso Caprignana, San Romano e Piazza al Serchio e l’altra verso l’Orecchiella per poi scendere verso Corfino, Villa Collemandina. La strada è di competenza del Comune di Sillano-Giuncugnano che con il sindaco Marco Reali si è subito attivato ieri mattina all’alba con amministratori, tecnici, operai e volontari.

Immediatamente, ieri mattina, il sindaco ha emesso un’ordinanza di chiusura della strada fino al termine dei lavori. Tra gli altri danni e disagi, una famiglia che abita nella zona di Piastroso è rimasta temporaneamente isolata da una frana avvenuta sulla strada che raggiunge l’abitazione. A Barga inoltre, danni al negozio L’Agraria di Barga a con la tenda parasole in parte scardinata dal forte vento.