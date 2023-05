”La tata perfetta” in scena con gli studenti del Comprensivo 3

Domani e giovedì alle 21, le allieve e gli allievi dell’I.C.Lucca 3, parteciperanno alla rassegna regionale per le scuole organizzata dal teatro accademico di Bagni di Lucca con lo spettacolo musical “La tata perfetta”. Dirige la docente Flavia Girolami, con la collaborazione della professoressa Lorella Sfingi. La regia è di Fabrizio Magnani, accompagna al pianoforte la professoressa M.Spizzichino. Ha collaborato alla realizzazione delle coreografie l’associazione U.I.S.P. con il corso di “hip pop dance” di Eleonora Cesari. Il progetto musical fa parte del piano dell’offerta formativa del nostro istituto ed è giunto alla sua settima edizione. L’esperienza sarà un importante momento di arricchimento per i ragazzi e per l’Istituto che da anni porta avanti l’iniziativa grazie anche alla fattiva collaborazione dell’associazione genitori “Scuola in movimento 3.0”. Il corso musicale viene realizzato nell’ambito della continuità scuola primaria e scuola di I° grado impegnando i ragazzi in attività pomeridiane di canto, recitazione, movimento e attività strumentale. L’ingresso alla rassegna è libero.