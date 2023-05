La tappa infernale Pioggia e cadute con undici “ritiri“ Poi torna il sereno

I corridori del Giro d’Italia non la dimenticheranno facilmente questa tappa lucchese, all’insegna dei colpi di scena, del freddo e della fatica quella vera. Intanto perché è stata la prima tappa senza la maglia rosa di Remco Evenepoel, risultato positivo al Covid durante il giorno precedente di riposo. Poi gli atleti sul Passo delle Radici hanno dovuto affrontare decine di chilometri in balia di un vento tagliente, colpiti senza tregua dalla pioggia gelata. Alla fine undici si sono ritirati, anche nomi eccellenti. Come se non bastasse il “diavolo“ ci ha messo lo zampino: all’altezza del Ponte che porta il suo nome, a Borgo a Mozzano, la rovinosa caduta di tre corridori, due per l’impatto con un’ammiraglia mentre uno dei tre per l’impatto con un membro di un team che stava soccorrendo uno dei ciclisti caduti. Ad avere la peggio sul momento è stato il francese Warren Barguil che, dolorante al braccio, è comunque riuscito a risalire in sella e a puntare al traguardo viareggino come gli altri due. Nonostante il meteo l’accoglienza, vestita a festa con i palloncini rosa, è stata calorosissima soprattutto a Castelnuovo, Ponte a Moriano, ma anche lungo la via del Morianese.

E gli “spot“ per i nostri luoghi non sono mancati. Bellissime le riprese a Castiglione – con focus dei conduttori Rai sulla bontà e le proprietà del nostro farro – sulla Fortezza di Mont’Alfonso, in generale sulle “terre piene di storia governate dal grande poeta dell’"Orlando Furioso". Intanto il gruppo della maglia rosa andava assottigliandosi fino a 50-60 corridori per una tappa infernale che, come hanno sottolineato i cronisti Rai, “ha fatto danni“ soprattutto nelle fasi delle scivolose discese a mani congelate.

Sotto gli ombrelli, ma tenace la tifoseria di Ponte a Moriano, che ha accolto con applausi e incitamenti il gruppo di testa che è transitato sotto il traguardo volante. Temperature a quel punto più miti, strada alleggerita dalle pendenze, il gruppo rincuorato ha puntato verso la via del Morianese dove è approdato intorno alle 16.25, circa cinque minuti in ritardo rispetto alla tabella di marcia.

Tutti pronti ad affrontare l’ultimo dentello di salita del Montemagno. Intanto le belle immagini hanno reso omaggio, di fronte alla platea internazionale di telespettatori, alle bellezze della nostra città e del suo circondario. La telecamera si è soffermata su Villa Reale con una spettacolare “aerea“ che ha poi efficacemente indugiato su piazza San Michele e il Duomo di San Martino oltre a una veduta di insieme dell’intera città con le sue Mura.

E’ stata festa un po’ ovunque, senza particolari ripercussioni sul traffico, con il valore aggiunto del treno Swing in livrea rosa che ha scortato il Trofeo Senza Fine destinato al vincitore del Giro d’Italia e ha affiancato la corsa fino alla stazione di Lucca.

Laura Sartini