La svolta culturale dei giovani La maggioranza degli under 20 preoccupata per l’ambiente

La questione ambientale? E’ un tema molto caro ai giovani. Presentata ieri a Palazzo Ducale l’indagine dell’Istituto “Demopolis“ promossa dalla Provincia: “sensibilità ambientali ed impegno ecosostenibile degli studenti in provincia di Lucca“. I ragazzi e le ragazze del nostro territorio dimostrano maggiore attenzione per la tutela dell’ambiente sia rispetto a quelli della Toscana sia al dato nazionale. Lo scopo di “Demopolis“ è stato fin da subito, grazie al progetto “Nice to meet EU“, quello di riuscire ad ascoltare una fascia d’età, dai 15 ai 19 anni, che potesse dare una fotografia concreta della realtà e dei giovani. Per questo sono stati intervistati 615 studenti della provincia di Lucca, 300 ragazze e 315 ragazzi, in merito alla loro percezione e sensibilità sull’ambiente. Ciò che è emerso quindi, è la delicata percezione del rapporto umano con l’ambiente, l’interesse e la preoccupazione per il cambiamento climatico, per la sensibilità per le risorse ecosostenibili e l’apprensione per l’inquinamento, molto differente dalla sensibilità ambientale degli adulti, legata in gran parte al lato economico. Circa l’80% si definisce preoccupato per il cambiamento climatico; per l’inquinamento delle acque di mari e fiumi (70%), per la qualità dell’aria e dello smog (60%), per i rifiuti (51%) e, di questi ultimi tempi, anche per il dissesto idrogelogico (53%).

L’analisi sulle abitudini, quelle di limitazione dell’impatto ambientale, della quotidianità giovanile, rivela buone prestazioni, ma anche alcune contraddizioni e conseguibili margini di miglioramento. L’indagine ha analizzato anche le aspettative che i più giovani nutrono rispetto alle istituzioni, secondo le quali l’Unione Europea dovrebbe impegnarsi maggiormente nell’immediato futuro nella tutela dell’ambiente (68%) e nella riduzione di disuguaglianze e povertà (63%).

Sempre nell’auspicio di amplificare le dinamiche di sviluppo sostenibile, i ragazzi vorrebbero si puntasse di più alle energie rinnovabili (53%).

"Le nuove generazioni hanno ben capito che l’ambiente richiede tutela e attenzione" dice il presidente della Provincia Luca Menesini.

Rebecca Graziano