La stregoneria in Garfagnana con il prof Guidi

Domani, lunedì 22 gennaio, ore 17 a Barga, nella sala Colombo, incontro su "La stregoneria in Garfagnana tra folklore, storia e archeologia" con il professor Oscar Guidi. Nel corso dell’incontro saranno illustrati i risultati della ricerca su questo argomento, collegandoli a riferimenti storici (processi per stregoneria) e archeologici (rinvenimento di reperti con valenza magico-religiosa). Guidi è anche autore del libro ”L’orizzonte chiuso” (Pacini Fazzi) sull’internamento ebraico a Castelnuovo che ha ispirato il film “Per un nuovo domani“ che andrà in onda venerdì sera sui Rai3.