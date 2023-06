La Street Fest aprirà le danze Protagoniste le famiglie

Partenza di Lucca Teatro Festival 2023 con una grande festa di strada in piazza del Popolo a Ponte a Moriano, domenica 25 giugno “Street fest– famiglie in festa”, dalle 17.30 alle 22.30 con i giochi in legno di una volta, con attività libere con giochi che vengono dalla tradizione, e alle ore 19.30 e 21.30 – Spettacolo Sdisordine, con clownerie e tecniche circensi.

Per i bambini e i ragazzi anche la possibilità di partecipare a due percorsi laboratoriali che attraverso il gioco e il teatro insegnano ad apprendere e a socializzare con i compagni. I laboratori creativi Venerdì a regola d’artE dalle 17 alle 18.45 nei giorni 30 giugno, 7 e 14 luglio nel chiostro della Biblioteca Agorà a Lucca e il 28 luglio e 4 agosto alla Biblioteca Comunale a Porcari (massimo 18 bambini a laboratorio - età 611); e il laboratorio teatrale “Uno, nessuno o cento di me“ dal 31 luglio a venerdì 4 agosto all’Auditorium Vincenzo Da Massa Carrara di Porcari, dalle 10 alle 13 (massimo 20 ragazzi) età 1217 anni. Per i laboratori è necessario iscriversi, compilando il modulo su www.luccateatrofestival.it: basterà inviarlo all’indirizzo di posta elettronica [email protected] Sabato 8 luglio all’Auditorium Vincenzo Da Massa Carrara di Porcari, l’ospite d’onore sarà Giovanni Muciaccia con i suoi Attacchi d’arte contemporanea, in collaborazione con Comune di Porcari e F.I.T.A. Comitato Provinciale di Lucca. Il mimo Saeed Fekri sarà al Real Collegio giovedì 13 luglio alle 21.30 con lo show “L’incantatore“.