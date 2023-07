La strage di Erba raccontata dal criminologo Cannella

Borgo a Mozzano (Lucca), 31 luglio 2023 – Dopo 17 anni si parla ancora della strage di Erba. Domani sera, martedì 1 agosto alle 21,15, il Teatro di Verzura torna a ospitare Davide Cannella: il celebre investigatore privato e criminologo guiderà il pubblico attraverso le vicende di uno dei più controversi e discussi casi di cronaca nera italiana ancora oggi non del tutto chiuso.

Nel 2006, ad Erba, in provincia di Como, quattro persone furono barbaramente uccise e per gli omicidi furono condannati all’ergastolo Rosa Bazzi e Olindo Romano, tutt’ora in carcere. Cannella si è occupato personalmente di questa strage e recentemente ha ripreso in mano le indagini, insieme al suo team: l’acquisizione di nuovo materiale probatorio, infatti, gli ha permesso di richiederne la riapertura.

Sul palco del Verzura Cannella assieme al sindaco Patrizio Andreuccetti e al giornalista Marco Nicoli rieprcorre questo e anche altri misteri italiani.