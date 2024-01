La storia di Paolo, eroe del paese per un giorno

Sono bastati poco più di 25 minuti di gara, per fare diventare Paolo Marigliani il beniamino del pubblico presente al campo sportivo di Molazzana , dove si giocava la partita di Seconda Categoria, Girone B, Usd Molazzana contro Daivoli Neri Gorfigliano. La squadra dei Diavoli Neri, attualmente capolista, è stata infatti battuta per 2 a 1 dai padroni di casa con il gol decisivo segnato negli ultimi secondi della competizione calcistica proprio da Paolo Marigliani. La particolarità della bella storia, sta anche nel fatto che il calciatore, che vive nella frazione di Cascio, è reduce da un importante infortunio al ginocchio subito nella stagione passata che lo ha tenuto per molto tempo fuori dai campi sportivi.

Domenica è rientrato in partita, per la prima volta dopo il recupero fisico, a soli 25 minuti dalla fine, riuscendo a portare la sua squadra alla bella vittoria che ha letteralmente infiammato i i suoi compagni, i dirigenti e i tifosi.

Grande festeggiamenti per Paolo, classe 99, che può essere considerato a buon titolo un "figlio d’arte", visto che il padre Massimo è ricordato come grande capitano del passato Amaranto, oltre a essere uno dei titolare con il maggior numero di presenze nella squadra. Anche lo zio Roberto in passato ha, inoltre, militato con grandi successi nel club di Molazzana.

Fiorella Corti