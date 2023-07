La storia di Lucio Dalla in scena con Stage 11 Anteprima nazionale in piazza Ricasoli

“Dalla, La Storia, il genio di un artista senza confini“ è il titolo del nuovo spettacolo firmato Stage 11, in scena in anteprima nazionale, stasera alle ore 21.30, in piazza Ricasoli ad Altopascio. Lo show tributo ripercorre i cinquant’anni della carriera del cantautore bolognese in un viaggio live nei suoi più grandi successi, unito a un racconto video con immagini e informazioni.

Stage 11 è la casa di produzione che ha realizzato dal 2013 ad oggi sold out in tutta Italia ed Europa, che ha rinnovato il panorama degli spettacoli tributo, portandoli ad un nuovo livello di qualità.