La storia di Jacopucci e la sua “Marta“

Rivive questa sera, domenica 18 giugno, al Teatro Accademico la leggendaria impresa della "Marta" di Vincenzo Jacopucci. In scena lo spettacolo "Il sogno costruito", con la compagnia "Dryas Teatro Natura", interpreti Simona Generali e Mario Cenni su testo drammaturgico di Rosita Biagini, offerto dalla Fondazione Michel de Montaigne. Per l’occasione nel ridotto del Teatro è stata allestita una mostra fotografica a cura di Sergio Garbari con cinquanta fotografie dell’archivio Allegri, che documentano la costruzione della barca fino al rientro a Viareggio e alla festa in comune a Bagni di Lucca. Vincenzo Jacopucci, nativo di Casabasciana, negli anni ’50 sfidò, a bordo di una piccola imbarcazione a vela, le acque tempestose dell’Oceano Atlantico per raggiungere l’America. La piccola imbarcazione di otto metri e settanta centimetri fu costruita a partire dal 1948 nei locali delle Scuderie Ducali a Bagni di Lucca dallo stesso Vincenzo Jacopucci insieme al suo fraterno amico Tullio Campetti. La costruzione terminò nel 1953 e la barca, alla quale fu dato il nome di Marta. Il 2 giugno del 1954 Marta alzò le vele dal molo di Viareggio. A bordo non era però Tullio Campetti, impedito da una malattia, ma altri due coraggiosi giovani: Franco Rocchi e Sergio Caramelli. L’equipaggio della Marta sbarcò in Brasile il 29 ottobre dello stesso 1954, da dove raggiunse poi New York, accolto trionfalmente dai connazionali immigrati. Il rientro in Italia, a Viareggio nel settembre del 1957. Ingresso libero, pochi i posti ancora disponibili.

Marco Nicoli