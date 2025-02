La stagione delle opere pubbliche

Lavori di rifacimenti di alcuni marciapiedi che si concludono, lavori che partono e lavori in procinto da partire. Il Comune di Barga ha fatto il punto della situazione sugli interventi di rifacimento di alcuni trartri e di costruzione ex novo di altri finanziati con 90 mila euro e partiti nelle settimane scorse. Sono infatti conclusi i lavori di rifacimento del marciapiedi di via della Repubblica a Fornaci, nel tratto che costeggia piazzale Del Frate. Marciapiedi che necessitavano di interventi a causa dei danni provocati dalle radici degli alberi presenti a lato; che hanno reso di fatto inutilizzabili i camminamenti. Tra le varie opere i marciapiedi sono ora anche dotati di rampe di accesso per disabili.

Per ripristinare il marciapiede si è reso necessario l’abbattimento delle piante presenti. Gli alberi infatti hanno provocato, con le proprie radici, danni che non avrebbero reso possibile la sistemazione dei marciapiedi. Il numero delle piante presenti era inoltre troppo alto rispetto agli spazi a disposizione. "Per questo motivo – aggiunge la sindaca di Barga Caterina Campani – è stato deciso il taglio e la rimozione di piante e radici lungo il marciapiede dove sono stati già posizionati non più 8, ma 5 alberi". Questa settimana sono poi partiti gli interventi su Barga, affidati anch’essi, come a Fornaci, alla ditta Bosi e Picchiotti; si tratta della prosecuzione del lotto già realizzato negli anni passati per il rifacimento del marciapiede in via Pietro Funai fino all’incrocio con via Pietro Groppi; a seguire partirà la realizzazione ex novo di un tratto di marciapiedi al Camberello (dall’incrocio con la strada dello stadio fino all’edificio della macelleria). Un tratto particolarmente sensibile vista la presenza di negozi, ambulatori e bar-ristorante.

L.C.