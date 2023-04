La spesa a favore degli anziani Ecco i Comuni più virtuosi per il sostegno alle fasce ‘over’

Qual è la spesa che viene investita a sostegno degli anziani da parte dei Comuni della provincia di Lucca? Lo scopriamo attraverso una ricerca della Fondazione Openpolis che si riferisce all’ultimo anno disponibile, ovvero il 2021.

Nella ricerca si evidenziano le cifre ammontanti ai singoli comuni, attribuite a ogni ente nonché alla suddivisione procapite per abitanti. Il tutto, non senza tralasciare, però, alcune precisazioni.

Anzitutto, è indispensabile ricordare come quella per il sostegno degli anziani sia una voce importante del capitolo delle spese delle singole amministrazioni, soprattutto in una provincia come la nostra dove ci sono tante zone rurali – pensiamo giusto per fare qualche esempio alla Valle del Serchio e alla Garfagnana – con una popolazione perlopiù composta da “over“, spesso bisognosi di supporto, se non in difficolà.

Partiamo dagli interventi per questo gruppo demografico che, come si legge nel report di Openpolis, "sono inseriti all’interno di una voce della dodicesima missione di spesa, quella dedicata alle politiche sociali; si comprendono diversi interventi e tra questi ci sono le indennità dirette all’anziano, come la copertura pensionistica e gli sgravi per le cure mediche".

Presenti inoltre "le uscite per coprire i rischi che derivano dalla condizione di vecchiaia - prosegue sempre Openpolis nel report - e i rimborsi per chi si prende cura della persona non autosufficiente".

Sono inglobate nel rapporto, infine, anche le spese sostenute per le strutture residenziali "e gli strumenti assistenziali a favore di mobilità, integrazione sociale e svolgimento delle attività di vita quotidiana".

Passiamo ora a evidenziare nel dettaglio la spesa per ogni singolo comune della Lucchesia tra quelli, almeno, riportati dalla tabella.

Al primo posto della “classifica“ della spesa, lo premettiamo, c’è ovviamenete il Comune capoluogo (Lucca), seguito da Viareggio e Seravezza.

Vediamo i numeri, sapendo che la prima cifra in euro corrisponde alla spesa assoluta dell’ente, mentre la seconda tra parentesi a quella procapite.

Forte dei Marmi, 680.949,87 (98,08); Seravezza, 688.654,26 (55,35); Lucca, 3.222.367,77 (36,12); Porcari, 279.167,96 (31,76); Pescaglia, 96.559,13 (29,21); Viareggio, 1.749.754,18 (28,66); Camporgiano, 52.902,03 (25,92); Altopascio, 330.916,52 (21,04); Pietrasanta, 416.389,76 (18,05); Camaiore, 562.813,00 (17,69); Stazzema, 51.074,06 (17,67); Borgo a Mozzano, 110.200,57 (16,53); Barga, 100.088,78 (10,55); Capannori, 392.348,98 (8,46); Villa Basilica, 12.487,39 (8,38); Massarosa, 106.740,99 (4,89); Montecarlo, 5.380,00 (1,23); Bagni di Lucca, 4.750,00 (0,85); Molazzana, 247,79 (0,25); Castelnuovo Garfagnana 100,00 (0,02).

Infine, ricordiamo che Openpolis è una fondazione indipendente e senza scopo di lucro che promuove progetti per l’accesso alle informazioni pubbliche, la trasparenza e la partecipazione democratica.

Maurizio Guccione