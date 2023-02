La sorpresa di Fabrizio fa breccia nel cuore

La nostra pagina dedicata a San Valentino ha riscosso grande successo, con tanti bellissimi messaggi d’amore per i quali ringraziamo i nostri lettori. Una dolce ventata di emozioni che ci ha colpito. Tra questi messaggi c’era anche quello che Fabrizio voleva dedicare alla sua dolce metà. E oggi è proprio Fabrizio a scriverci per documentarci l’originale retroscena.

“E’ andata così. Sono rientrato a casa con tre fiorellini di campo gialli che in gergo dialettale vengono chiamati “piscialletto” e li ho donati a mia moglie come gesto di San Valentino; potete capire e vedere senza vedere, la sua faccia“. “Ho aspettato che passassero dieci minuti – continua Fabrizio – e poi le ho posto il giornale, naturalmente La Nazione, dicendole di leggerlo. Un po’ scocciata mi ha risposto:”Dopo”, al che ho insistito dicendo: ”Guarda c’è anche una pagina dedicata ai messaggi di San Valentino, leggila ora per favore”.E così è andata. Subito dopo aver letto, mi ha abbracciato forte forte e dai suoi occhi scendevano lacrime di commozione. Spero che anche voi abbiate avuto un San Valentino così bello ed emozionante e se non dovesse essere ancora successo tranquilli, sta sicuramente per succedere nel tempo“. Ed è l’augurio più bello.