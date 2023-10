"La soluzione migliore? Menesini intitoli a Pertini il nuovo ponte"

"Dieci anni per Tambellini dieci giorni per Menesini. La verità è venuta a galla: la via intitolata a Sandro Pertini l’aveva deliberata la giunta Favilla nel 2009, ma fu bloccata nel 2012 dalla giunta Tambellini, per verifiche mai portate a termine in dieci anni, salvo l’intestazione di una via ad una brava consigliera comunale del PCI, morta giovanissima". Così Francesco Colucci (nella foto) dei Riformisti Toscani.

"Il sindaco Pardini – prosegue Francesco Colucci – ha dato il via al recupero della delibera Favilla bloccata undici anni fa da Tambellini, ma per i Riformisti non basta. Va bene intitolare una via a Pertini a Lucca, ma deve esserci in più, per ridare prestigio alla città, un’altra intitolazione più pregnante. La Provincia di Lucca, monocolore PD guidato da Menesini, prossimo a decadere per fine mandato, dia il nome di Sandro Pertini al costruendo nuovo ponte sul Serchio. Un atto semplice da fare in dieci giorni, di una Giunta dove sono tutti PD. In carenza avremo ulteriore conferma di un PD “grillinizzato” con battaglie solo populiste, per piccoli vantaggi di parte, a spese di un eroe della Resistenza e del nome di Lucca. Aspettiamo dunque fiduciosi il Ponte Sandro Pertini".