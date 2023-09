La solidarietà va a... canestro: campi alternativi per il Bama

Il tam tam sul web si è veicolato velocemente e la solidarietà delle società limitrofe ha fatto il resto. Il Bama basket Altopascio ha quasi messo al posto giusto tutti i tasselli dopo che il Comune ha vietato per motivi di sicurezza l’utilizzo dei canestri della palestra di via Marconi. Come si ricorderà, venerdì scorso si è sfiorata la tragedia, con la struttura del canestro che è precipitata a terra all’improvviso e che avrebbe causato danni incalcolabili a chi si fosse trovato lì sotto. Per fortuna non c’era nessuno.

"Poiché in molti sostenitori ce lo chiedono - dichiara il presidente del basket Altopascio, Sergio Guidi - comunichiamo il programma settimanale degli allenamenti della compagine che milita in serie C. Stasera, ore 20.30 PalaBorelli Pescia; giovedì 14 ore 21 PalaBridge di Ponte Buggianese; venerdì 15 al momento unica opzione sarebbe il Palasport Iacopini a Ponsacco alle 21.30; domenica 17, gara ufficiale di Coppa Toscana, ore 18 a Ponte Buggianese. Non è il modo migliore per prepararsi al debutto ufficiale di campionato, ma la situazione è questa, dobbiamo reagire e andare avanti a testa alta. Ringraziamo tutte le società che si sono offerte per accoglierci, alcune telefonandoci di iniziativa. Ci ha fatto grande piacere".

Ma. Ste.