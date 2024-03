La solidarietà di Fdi alla polizia “Respingere la delegittimazione“

Una delegazione di Fratelli d’Italia si è recata alla questura di Lucca per portare solidarietà alle Forze dell’Ordine. "Un’iniziativa – spiegano dal partito – per ribadire il pieno sostegno alla categoria presa di mira, in particolare nelle ultime settimane, da inaccettabili aggressioni fisiche, e soprattutto mediatiche e politiche. La delegazione, formata dal presidente provinciale di FdI, Riccardo Giannoni, dal consigliere regionale Vittorio Fantozzi, dal coordinatore comunale Marco Martinelli ed accompagnata dal sindaco, Mario Pardini, ha portato in questura un messaggio di solidarietà di tutto il partito: “Le Forze dell’Ordine sono il nostro presidio di sicurezza, per questo ci batteremo sempre per proteggerle”, spiegano in una nota gli organizzatori dell’iniziativa.

A ricevere la delegazione il Questore di Lucca Edgardo Giobbi e alcuni dirigenti.

“Le istituzioni hanno il dovere di sostenere con convinzione gli agenti impiegati nella pubblica sicurezza. Dobbiamo respingere con ogni mezzo i gravi tentativi di delegittimazione – spiegano gli esponenti di FdI – E’ necessario fermare immediatamente questo clima d’odio. Ci aspettiamo che anche la sinistra, che è stata prontissima nel mettere sotto processo mediatico polizia e carabinieri, esprima oggi solidarietà alle forze dell’ordine e condanni senza tentennamenti le violenze fisiche messe in atto con regolarità da centri sociali e antagonisti”.

“Il Questore – concludono gli esponenti di FdI e il sindaco – ci ha ringraziato per la visita che è la prima che riceve in seguito ai fatti accaduti. Il clima che si è venuto a creare in seguito ad alcuni episodi è pericoloso. Se ci sono stati errori, come ha ribadito il presidente del consiglio Giorgia Meloni, verranno sanzionati come prevede il nostro ordinamento ma questo non può far venire meno il sostegno a chi garantisce quotidianamente a tutti noi sicurezza e legalità e per cui siamo loro grati”.