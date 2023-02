La solidarietà di Anpana per le vittime di Torre

Anche Anpana si è mossa con alcune iniziative di raccolta fondi a sostegno delle famiglie colpite dalla tragedia di Torre del 27 ottobre scorso in cui persero la vita Luca Franceschi, 69 anni, la compagna Lyudmyla Perets di 44 e Debora Pierini, neomamma di 26.

E’ stata consegnata sabato pomeriggio (nella foto) “direttamente nelle mani di Davide Giracello – scrive Anpana Lucca – la metá dei 2490 euro raccolti tramite offerte e donazioni da Anpana Lucca per i due superstiti della tragica esplosione di Torre del 27 ottobre in cui persero la vita tre persone, tra cui la moglie di Davide che, peró, riuscí a mettere alla luce il piccolo Dante“.

“Queste offerte (1245,00 ciascuno) serviranno a Davide per coprire le spese veterinarie (qualche migliaio di euro) per l’assistenza e il ricovero dei bassotti recuperati in quei giorni da sotto le macerie. La consegna è stata effettuata dai volontari Enrico Simonetti e Renata Ciuffi che, in quei tristi giorni, da mezz’ora dopo l’esplosione sino alla riapertura della strada, hanno operato sul posto di supporto a Vigili del fuoco ed Asl. Nei prossimi giorni i rimanenti 1245 euro saranno bonificati alla ragazza diciassettenne, abitante nella bifamiliare esplosa, che, nella tragedia, ha perso tutti e due i genitori. Davide ringrazia pubblicamente tutte le persone che hanno contribuito a questo aiuto“.

Intanto domani inizieranno gli accertamenti dei vari tecnici impegnati nella ricostruzione del disastro, che al momento sono otto: 1 nominato dal pm, 3 dal gip e 4 dalla difesa dei 37 indagati. Si tratta dell’ingegner Francesco Marotta (per il pm); dell’ingegner Marcello Mossa Verre (direttore tecnico Arpat), dell’ingegner Francesca Andreis (funzionario Arpat Livorno, settore rischio industriale) e l’ingegner Andrea Villani (funzionario Arpat Pisa, settore rischio industriale) per il gip; poi per la difesa l’ingegner Achille Dall’Aglio, il professor Claudio Scali (ingegneria chimica Università di Pisa), il professor Marco Carcassi (docente di Sicurezza e analisi del rischio alla facoltà di ingegneria di Pisa) e l’ingegner Giovanni Bargagli Stoffi. Da loro si attendono risposte agli angosciosi interrogativi di questa tragedia.

