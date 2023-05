La società “Acque“ replica a FdI

"Acque non ha emesso e non emette mai alcun avviso circa la necessità di inoltrare domande di allaccio, in genere avviene invece a seguito di un’ordinanza dell’amministrazione comunale di competenza. Non sussistono rischi circa la possibile manomissione da parte dei privati dell’asfaltatura appena realizzata a seguito di lavori di collegamento. Questo perché, insieme alla posa della nuova tubazione, sono già state realizzate le predisposizioni per l’allaccio in corrispondenza delle utenze interessate sino al limite delle proprietà private. I cittadini erano informati".

E’ la replica della società a Fratelli d’Italia. "Per il resto - continua la replica - per quanto consapevole dei disagi dovuti ai lavori, Acque intende sottolineare come l’intervento lungo viale Europa rappresenti uno dei principali investimenti effettuati in Toscana negli ultimi anni sul sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue. Un investimento per oltre 14 milioni di euro".