"La sinistra si prende meriti che non ha"

"La sinistra mette il cappello su interventi realizzati da altri". Lo afferma il consigliere regionale Vittorio Fantozzi che sottolinea: "E’ il caso dell’inaugurazione dell’impianto sportivo di Badia Pozzeveri – afferma l’esponente di FdI - che ha visto accorrere Giani e altri personaggi della sinistra lucchese a tagliare nastri. Il Comune ha cercato di fare passare come un grande risultato amministrativo, un restyling che è stato possibile quasi interamente grazie alla società altopascese. L’amministrazione ha solo realizzato un prolungamento degli spogliatoi". Fantozzi inoltre evidenzia l’assenza alla cerimonia del presidente Antonello Semplicioni e di un altro importante dirigente, Manuel Vellutini. Inoltre ricorda come il Nuovo Basket Altopascio, da anni attenda l’impianto "ma, non avendo la stessa forza del Tau Calcio – chiude Fantozzi - non ha avuto il piacere di vedere mantenute dagli amministratori comunali le periodiche promesse".