La shoah negli occhi di una bimba. I disegni di Helga Weissova

Due eventi per altrettante iniziative in occasione del “Giorno della Memoria”. A organizzarle la Provincia di Lucca e la Scuola per la Pace: lunedì verrà inaugurata la mostra “Disegna ciò che vedi – Helga Weissova da Terezin: i disegni di una bambina”, che sarà allestita nella sala “Accademia I” di palazzo Ducale.

L’appuntamento vede alle 10 l’incontro con le scuole mentre alle 17 sarà aperto all’intera cittadinanza. Insieme alla mostra, fanno sapere dalla Provincia, "è in programma anche il reading teatrale "Fiori spezzati, Anne e le altre bambine", la lettura di brani dai diari di guerra e musica a cura della voce narrante di Sandra Tedeschi e l’accompagnamento musicale, per chitarra e voce, di Maria Elena Lippi, che si terrà sempre nella Sala Accademia I a Palazzo Ducale". La mostra rappresenta un’occasione importante perché fa scoprire le immagini che la giovane Helga dipinse nel campo di Terezin dal 1941, su esortazione del padre, con cui era stata imprigionata assieme a tutta la famiglia. Helga, nata a Praga nel 1929, anno di nascita anche di Anna Frank, dopo i 12 anni di età venne internata nel ghetto di Terezin. Fu il padre a dirle: "Disegna ciò che vedi", sapendo che l’esortazione avrebbe rappresentato una testimonianza e “un modo” per sopravvivere a quei terribili giorni. “Disegna ciò che vedi”, rappresentò uno spontaneo e consapevole invito, nell’auspicio che il talento artistico della ragazza avrebbe potuto essere una delle poche testimonianze utili a sopravvivere a quei giorni. Helga ritrae dunque le scene di vita quotidiana, riuscendo così a sopravvivere alla vita del ghetto, restituendo in tutta la sua reale tragicità ciò che stava vivendo.

"Ancora oggi – si legge in una nota di Palazzo Ducale – i disegni rappresentano una testimonianza unica di quello scorcio di vita di Helga che vive a Praga ed è un’affermata pittrice".

Il reading “Fiori spezzati”, invece, accompagnerà il taglio del nastro della mostra, aperta da lunedì con orario 9-13 e 15-18, e sarà caratterizzato dalla lettura di alcuni brani tratti dai diari di Anna Frank e di altri bambini, con l’accompagnamento di alcune musiche legate alla tradizione ebraica.

Mostra e reading, quindi, sostanziano un motivo sempre valido per apprendere e analizzare la tragicità di quegli eventi, la cui memoria continua a essere un caposaldo nella ricostruzione storica, a partire dalle giovani generazioni.

Maurizio Guccione