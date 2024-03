La sfida vinta del tris di imprenditrici . Il segreto? E’ il loro “Sesto senso“

Il loro leitmotiv è “arredare e progettare con passione“. Tre donne imprenditrici che nella “difficile“ Lucca hanno saputo trovare la giusta armonia relazionale e professionale, creando un’azienda attiva dal 2005 alle porte della città. Il Covid non ha giovato ovviamente, ma di fronte alla forza al femminile, non è riuscito a mettere in difficoltà il loro “Sesto senso“, nome intrigante per il loro negozio di arredamento interni-esterni al 25 di via Don Lazzeri. “Il nostro punto di forza? Direi sicuramente la nostra diversità – dice Alessandra Di Gino Puccetti riferendosi alle colleghe e compagne di avventura Emanuela Giuliani e Monica Giovannelli (nella foto) –. Questo crea un completamento tra noi e ci permette di lavorare con serenità a 360 gradi. Il nostro modus operandi è quello di confrontarci per ogni progetto che portiamo avanti, per ogni cliente, perchè vogliamo valutare la soluzione da ogni punto di vista“.

La “casa comune“ in cui passano più tempo che con chiunque altro è lo show room. “Rappresenta il frutto dei nostri sforzi – sottolinea Alessandra– . Lo abbiamo acquistato e ci siamo trasferite nel novembre scorso, è più grande di 100 metri quadrati rispetto al precedente. Si sviluppa su 260 metri quadrati secondo un’impostazione che abbiamo voluto pulita, essenziale. Comprende anche uno spazio dedicato a architetti o professionisti in genere che qui possono progettare insieme al cliente avendo a disposizione tutti i materiali e le proposte delle varie ditte con cui collaboriamo. Una sorta di atelier, per puntare al prodotto migliore, il “vestito su misura“ sempre parlando di design“.

Un team vincente a dispetto di chi, sulla base di vecchi stereotipi, pensa ancora che le donne stentino a trovare sintonia tra loro. “Il segreto è anche quello di dirsi tutto apertamente, evitando che critiche o perplessità diventino dissapori. Dinamismo e spazi aperti sono la caratteristica del nostro show room ma, in qualche modo, anche del nostro rapporto che, credo, sia il valore aggiunto, e quello che ci ha portato fin dove siamo arrivate oggi insieme“.

Laura Sartini