“La sfida più bella sui temi attuali“

“Come ogni anno, la partecipazione di Sistema Ambiente al Campionato di giornalismo è certamente convinta e in linea con i principi e i valori che l’ azienda porta avanti con la sua azione quotidiana – così la presidente Sandra Bianchi (nella foto), che sono sostanzialmente quelli di tutelare il decoro dei nostri territori e contribuire alla salvaguardia dell’ambiente, grazie a una corretta raccolta dei rifiuti e un loro smaltimento in sicurezza. Un compito importante, che ci impegna molto, ma che non può certamente prescindere dalla collaborazione dei cittadini, in tutte le sue forme e nelle varie fasi che li vedono interagire con materiali da gettare via. In questo senso possiamo affermare che la collaborazione che gli utenti stanno fornendo in questi anni è fattiva, seria e concorre insieme al grande lavoro che quotidianamente svolge tutto il personale dell’azienda, al conseguimento dei risultati che vedono Lucca fra le città italiane che svolgono meglio la raccolta differenziata, e prima tra le città capoluogo della toscana con 81.1%“.

“Tutto questo, unito ad altri importanti risultati che sono stati conseguiti – evidenzia Bianchi – , non sarebbe possibile senza la costante e fattiva collaborazione dei cittadini e, fra questi, le giovani generazioni sono un fattore trainante. Grazie anche alla decisiva opera della scuola, degli insegnanti che contribuiscono a creare nelle giovani generazioni un percorso legato alla protezione dell’ambiente e alla cura della casa comune. Lo abbiamo riscontrato in tutte le iniziative che abbiamo realizzato nel corso del tempo con l’Amministrazione Comunale di Lucca, ultima delle quali “Refashion” , sull’utilizzo consapevole degli indumenti, spesso acquistati a poco prezzo e poi gettati via con altrettanta rapidità e facilità. In quella giornata di lavoro, la mattina con le scuole ha dimostrato ancora una volta la competenza e la conoscenza degli studenti sul tema, al quale hanno dimostrato di essere molto interessati. In questo contesto il Campionato di Giornalismo approfondisce e impegna le classi e non è un caso che l’ambiente sia, ogni anno, uno dei temi più trattati“.