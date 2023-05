La sfida per il futuro Produzione in sinergia con la sostenibilità Ma servono le istituzioni

Sala gremita ieri al Real Collegio per l’iniziativa delle testate QN Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno, con “Le sfide dei territori e dei distretti italiani: QN incontra i protagonisti delle filiere”. Qui a Lucca è stato affrontato il tema “La sfida sostenibile della carta del domani: in equilibrio tra innovazione, prodotto e persone”. L’evento, moderato dal caposervizio della redazione di Lucca de La Nazione, Francesco Meucci, è stato introdotto da Luigi Caroppo, vicedirettore di QN-La Nazione. Non ha potuto prendere parte all’iniziativa Agnese Pini, direttrice delle testate QN, perché impegnata a coordinare le pagine che in queste ore stanno raccontando la tragedia che ha colpito la popolazione dell’Emilia Romagna.

Il tema affrontato, quello del distretto cartario della Lucchesia, è stato dibattuto a fondo grazie agli interventi puntuali degli ospiti. Un utile scambio di opinioni, punti di vista e, soprattutto, di proposte sul futuro della filiera della carta che passa dagli investimenti in tecnologia e formazione, ma che non può prescindere dalla svolta ispirata alla decarbonizzazione. Un passaggio obbligato che guarda il futuro sentendo la sfida ambientale quale vero e proprio partner del percorso per la riconversione energetica. Da parte della componente imprenditoriale, questo obiettivo è all’apice della scommessa per il rilancio del settore. Ma le aziende chiedono, come è emerso dal dibattito, che l’apporto indispensabile per la svolta “green”, veda il contributo delle istituzioni, a partire da quello nazionale, ma anche locale e regionale.

A Lucca il distretto della carta e della meccanica per la carta, significa occupazione e sviluppo: è questo il momento – hanno sottolineato in molti – di dare gambe a una sinergia che tenga insieme il settore produttivo e la sfida della sostenibilità.

Maurizio Guccione