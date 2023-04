La “sfida“ a cercare la panchina dell’amore

Cerca la panchina dell’amore. La trovi nel centro storico di Barga. Dove? Sta a te scoprirlo.

E’ questo il messaggio che viene dal nascente comitato per la tutela per il centro storico che ha avuto questa idea: realizzare questa panchina, recuperandone una malmessa e facendola dipingere da un’artista di Barga, Manuela Giannasi, e collocandola in un punto imprecisato dell’antico Castello.

"Una curiosità, una occasione in più per visitare il centro storico di Barga alla ricerca di tante cose belle e, perché no, anche di questa panchina" – spiega il principale promotore, Nicola Fontanini.

La panchina raffigura un volto che fonde insieme la figura maschile con quella femminile, volendone esaltare l’energia che viene dall’unione, spiega ancora Nicola. Del resto, dice ancora, questa vuole diventare la panchina degli innamorati dove fermarsi e, come nel caso della figura, fondersi insieme in un abbraccio.

Dunque è partita la caccia al "tesoro" o meglio alla panchina rivolta a tutti gli innamorati: idea del nascente comitato per Barga Vecchia per valorizzare l’antico castello: "Ma anche – conclude Nicola - per portare l’energia dell’amore in questi tempi bui".