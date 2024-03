La Settimana del Cervello. La Scuola Imt ci porta a scoprire le neuroscienze

La scuola Imt Alti Studi di Lucca, apre le porte alla conoscenza in occasione della “Settimana mondiale dedicata al cervello” che si terrà dall’11 al 16 marzo.

Tra fascino e mistero, l’appuntamento ha lo scopo di fare avvicinare il pubblico a questo organo complesso e a volte enigmatico, grazie a una serie di iniziative che si snoderanno per sei giorni.

Per il nono anno consecutivo, Imt – grazie alla particolare sensibilità del professor Pieto Pietrini, direttore dell’unità di ricerca MoMiLab – affronterà con piglio divulgativo tutte le tematiche utili alla conoscenza.

"È molto importante la promozione della conoscenza del cervello – afferma Pietrini – perché fornisce elementi utili e serve, anche, a combattere lo stigma delle malattie mentali, quelle dell’ansia che appaiono tanto devastanti quanto, nella maggior parte dei casi, risolvibili; grazie ai laboratori di neuroscienze, faremo capire ai visitatori come avviene l’illusione della mano di gomma, quelle audiovisive e come funzionano l’elettroencefalografia e la registrazione dei movimenti oculari".

Pietrini lo ribadisce anche in questa occasione: "La settimana del cervello, per esempio, mette al centro i disturbi psichiatrici le cui patologie si sviluppano proprio nell’adolescenza; porremo ancora una volta l’accento sul fatto di quanto è importante il “perché delle cose” e il programma che abbiamo realizzato vuole essere un contributo, una finestra che si affaccia sulla scoperta e grazie alla divulgazione, sulla conoscenza".

Alla presentazione dell’iniziativa di Imt, ha preso parte anche la professoressa Maria Luisa Catoni, prorettrice alla ricerca e all’innovazione della Scuola e ordinaria di Storia e archeologia dell’arte antica.

"Siamo molto contenti di aprire la Scuola al pubblico facendo conoscere la ricerca e l’impegno di professori, dottorande e dottorandi – afferma –; in questa ottica sottolineo l’importanza di aprire ai bambini e a chi è estraneo alla materia i nostri laboratori, perché è l’unico modo di far comprendere che cosa sia effettivamente la ricerca, per diffonderne la cultura attraverso quel percorso fatto di studi, acquisizione di elementi e dati che serviranno in futuro, non da meno a fornire consapevolezza; dopo la pandemia – conclude la prorettrice – le persone si aspettano dalla scienza risposte: la settimana del cervello, è quindi un modo per divulgare e stimolare interesse".

La scuola Imt, in occasione dell’appuntamento con la “Settimana del cervello”, aprirà per la prima volta il laboratorio di neuroscienze ai bambini, futuri protagonisti delle nuove conquiste scientifiche.