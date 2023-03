La sensibilizzazione sulla sicurezza stradale per giovanissimi ciclisti

Strade sicure davvero per tutti: Aci Lucca ha portato a Lido di Camaiore nell’ambito di “Aspettando la partenza della Tirreno - Adriatico” il progetto “2 ruote sicure” che promuove la sicurezza in strada a bordo della due-ruote. Tanti i bambini che durante la giornata di ieri (nella foto), si sono messi alla prova con un vero e proprio circuito da superare in sella alla bici o a bordo dei monopattini. I giovani ciclisti dovevano superare ostacoli, rispettare i segnali stradali e raggiungere il traguardo senza commettere errori. La giornata è organizzata in collaborazione con il Comando dei Polizia Municipale del Comune di Camaiore.