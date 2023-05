La Semina per il futuro A Molazzana ritorna il grano della Criscioletta

Festa conviviale, allegro ritrovo di una intera comunità, divulgazione di antiche tradizioni locali o lezione sulla cultura, spesso dimenticata, del territorio? La semina che sabato scorso ha coinvolti grandi e, soprattutto piccoli, componenti della comunità del borgo di Cascio e oltre, nell’evento "Coltiviamo per il Futuro, tutti insieme!" è sicuramente tutto quello sopra citato e molto altro.

Il paese di Cascio, nel comune di Molazzana, patria della famosa specialità gastronomia nota come Criscioletta, partecipa al progetto Semina, nato nel 2018 e promosso dall’associazione sportiva e ricreativa locale, che si propone di coltivare, in proprio e sui terreni abbandonati del posto, varietà locali di grano e granturco con le quali poi produrre la farina, base essenziale per la preparazione della criscioletta, alimento semplice e gustoso composto, appunto, con la sola farina, acqua e sale. Con questa iniziativa particolare, oltre a tramandare alle nuove generazioni le buone pratiche tradizionali, si cerca di dare un importante contributo alla conservazione della biodiversità locale, sia agricola e gastronomica sia culturale.

"Uno dei tanti obiettivi che ci proponiamo – spiega Alessandro Bertolini, presidente dell’associazione sportiva ricreativa e grande fautore del progetto – è quello di contribuire alla conservazione delle varietà locali e alla loro valorizzazione tramite, per esempio, la possibilità di offrire piatti biodiversi all’interno delle manifestazioni enogastronomiche da noi organizzate. Inoltre, l’obiettivo è anche quello di promuovere l’educazione al gusto, al cibo sano a chilometro zero, cercando di sensibilizzare la popolazione su queste tematiche e di portare avanti un’opera di riscoperta e conservazione delle tradizioni, e dei sapori, della locale cultura contadina. Il primo anno sono stati seminati il granturco nano di Verni, il fagiolo giallorino della Garfagnana e il fagiolo fico di Gallicano. I semi di queste antiche e caratteristiche colture sono conservati nella Banca Regionale del Germoplasma gestita dall’Unione Comuni Garfagnana che si occupa proprio della conservazione delle risorse genetiche vegetali autoctone e a rischio di estinzione. Successivamente sono stati poi aggiunti i grani locali, come il formentone della romita di Cascio e l’Ottofile rosso. Nuove culture sono poi arrivate lo scorso anno con l’aggiunta della segale antica e dell’orzo della Garfagnana. Mentre la novità assoluta di quest’anno è stata la semina del grano saraceno. Praticamente – conclude – facciamo festa, ci divertiamo tutti insieme, cercando di costruire un futuro per i nostri piccoli agricoltori, aiutandoli a comprendere l’importanza del passato nella loro realtà attuale e nel futuro".

Fiorella Corti