La scuola scende in piazza “Uniti contro gli accorpamenti“

La scuola si mobilita: genitori, insegnanti, alunni e personale in corteo di protesta contro l’ipotesi di accorpamento della dirigenza scolastica dell’Istituto Comprensivo. Una notizia che ha sicuramente scosso il mondo dell’istruzione, portando a importanti manifestazione e atti da parte di ragazzi, genitori e professori.

La notizia che Bagni di Lucca risulta essere compresa in uno dei quattro comprensori della Provincia di Lucca che rischia di perdere l’autonomia dirigenziale, che finirebbe accorpata con uno dei comuni limitrofi, è stata infatti accolta con molta amarezza.

Inizialmente il termine "accorpamento", riportato dalla stampa, aveva fatto credere a tutti la chiusura definitiva del plesso e c’era stata quindi molta preoccupazione da parte di tutti i genitori che si erano rivolti alla Dirigente scolastica per avere delle spiegazioni.

La dottoressa Giuliana Pirone, di nuova nomina, che recentemente ha assunto la dirigenza, aveva già fatto circolare con celerità un messaggio per rassicurare i genitori sul fatto che l’accorpamento riguardava soltanto la dirigenza.

Per i genitori, in parte rassicurati, non è comunque una buona notizia: dopo una battaglia contro le pluriclassi, si ritrovano nuovamente alle prese con un "terremoto" all’interno della scuola e riesplode il dissenso contro il provvedimento previsto dalla legge di bilancio 2023 del governo.

Proprio per questo dissenso la dirigente ha indetto nella serata di giovedì 7 dicembre, una riunione con tutti i genitori, per chiarire la situazione e valutare i dà farsi.

Al termine della riunione è stata così indetta una manifestazione per mercoledì 13 dicembre: un corteo con partenza dalla scuola primaria di Fornoli alle 8.30 con destinazione Bagni di Lucca Villa, dove ha sede la segreteria dell’Istituto.

Anche l’amministrazione comunale ha confermato la sua presenza al corteo. Con i sindacati è stato inoltre possibile indire un’assemblea per tutto il personale scolastico, grazie alla quale i docenti e il personale ATA che vorrà, potrà partecipare alla manifestazione senza incorrere in eventuali sanzioni disciplinari.

Marco NIcoli