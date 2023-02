La scuola elementare la Pira cresce, i lavori procedono nonostante le difficoltà

Eseguito il getto del soffitto delle classi. Procedono i lavori di ampliamento della scuola elementare la Pira di Porcari. Sopralluogo da parte del sindaco, Leonardo Fornaciari, che sui social afferma: "L’immobile prende forma sempre più. Che le opere proseguano il loro corso, secondo i progetti, non è poi così scontato. Non è una novità che stiamo vivendo tempi difficili per i cantieri edili. I materiali con i prezzi alle stelle mettono le aziende in grosso imbarazzo a portare a termine le commesse. Anche noi, con questo cantiere, abbiamo avuto le nostre difficoltà però ora i lavori vanno avanti. Avremo una scuola più grande e spaziosa e con maggiori potenzialità didattiche". Saranno recuperati circa 600 metri quadrati in più che consentirà di poter raggiungere la capienza massima di 200 alunni presenti in un edificio sicuro, antisismico, con possibilità di sviluppare laboratori didattici e molto altro.

Al momento dell’avvio del primo step dell’intervento, Natale 2021, venne acceso un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per circa 725 mila euro. Verranno utilizzati materiali all’avanguardia. Una scuola polifunzionale con spazi utilizzabili anche al di fuori per: incontri, dialoghi, partecipazione e scambio di e per la cultura.

