La scuola di Camilla Corti: "Istruzione, bene essenziale"

L’istruzione pubblica rappresenta un bene essenziale: non un argomento tra i tanti, ma una delle priorità della politica regionale.

Lo sottolinea in una nota Camilla Corti, candidata alle prossime elezioni regionali nelle fila del Pd, secondo cui occorre affrontare nodi come l’edilizia scolastica, le classi sovraffollate, la precarietà degli insegnanti e, più in generale, la qualità della didattica e della formazione. Corti, che è insegnante di sostegno e consigliere comunale a Villa Basilica, ricorda come la scuola sia la prima grande esperienza di comunità che gli individui fanno nella vita.

"È lì – spiega – che si impara a leggere e a scrivere, ma anche a stare insieme, a scoprire chi siamo e chi possiamo diventare. La scuola in cui crede e per cui si impegna Corti è inclusiva, accogliente, esigente ma non punitiva; una scuola che investe nei ragazzi e nelle ragazze, senza lasciare indietro chi ha più bisogno. Non credo nella ‘scuola del merito‘ come proponea una certa destra, che premia i migliori e dimentica gli ultimi".

Corti ribadisce inoltre l’attenzione da porre per ridurre i danni della precarietà: "Dobbiamo poi avere il coraggio di ripensare l’obbligo scolastico e portarlo fino ai 18 anni oggi dobbiamo garantire a tutti le competenze e la maturità necessarie per affrontare prima di tutto la propria vita inserita in una realtà complessa che richiede spirito critico e capacità di analisi.

C’è infine il tema dei ragazzi che soffrono sempre più di solitudine e isolamento. "Spesso questi ragazzi soli si rifugiano nei social – conclude – cercando comunità virtuali a cui appartenere. Pensare di risolvere il problema vietando i telefoni in classe, come dice il ministro, è illusorio".