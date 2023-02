La scomparsa di Annibale Giusti re del cartoncino

Si è spento ieri mattina all’ospedale San Luca, dove era ricoverato da alcuni giorni, l’imprenditore Annibale Giusti di 89 anni.

A darne l’annuncio sono stati i figli Maurizio, Lamberto con Federica, Marco con Francesca e i nipoti. Il funerale si terrà domani 27 febbraio alle 10 nella basilica di San Frediano. Dopo il rito funebre, la salma verrà tumulata nel cimitero urbano di Sant’Anna.

Annibale Giusti era stato il pioniere del cartoncino industriale, fondando nel lontano 1968 l’azienda “Ondulati Giusti“ ad Altopascio, che ha guidato per molti anni, facendola diventare il maggiore produttore italiano di cartone ondulato in fogli. Ai familiari le condoglianze della nostra redazione per questo lutto.