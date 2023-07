La Santa Dorotea si trasferisce “Andremo agli Artigianelli Il nostro grazie a Giulietti“

Sfratto imminente per la scuola Santa Dorotea dalla storica sede in via del Giardino Botanico. Le suore hanno messo in vendita l’edificio, pare ci sia già un acquirente che lo convertirà in appartamenti con splendido affaccio sulle Mura. Così la scuola, infanzia (2 classi) e primaria (5 classi) deve far bagagli. Ma non sarà un piano “b“. Grazie all’interessamento del vescovo Giulietti è stato individuato un immobile di pregio, quello degli “Artigianelli“ in via dell’Angelo Custode, che era prima sede di una scuola di musica e di un centro di accoglienza. I lavori sono in corso.

“Purtroppo il cantiere in via dell’Angelo Custode è slittato rispetto alle previsioni iniziali – fa sapere il presidente della cooperativa sociale Giovanni Paolo II, Mario Monti Guarnieri –. Quindi non ci trasferiremo a settembre come previsto, ci vorrà qualche mese in più. Dunque la ripresa dell’anno scolastico avverrà in perfetta continuità nella sede storica di via del Giardino Botanico. Certo la notizia del trasloco ha suscitato un po di scompiglio. In realtà le famiglie riconoscono il valore del nostro progetto educativo, la sensibilità di una scuola cattolica che sa unire vera tradizione ma anche innovazione“. “Quello che vorrei puntualizzare, a smentita appunto di voci che si sono susseguite negli ultimi tempi, è che la prosecuzione della scuola dell’infanzia Santa Dorotea, valore aggiunto nel segno della continuità, così come della primaria, non è mai stato in discussione. Si è venuto a creare un problema di sede, ormai praticamente risolto, con una soluzione, quella degli Artigianelli, che non è un ripiego ma semmai un rilancio. La garanzia di ciò è anche e soprattutto nell’interessamente dell’arcivescovo Giulietti, che ringraziamo, e che ci tiene al fatto che la scuola cattolica resti nella città. E’ stato lui ha trovarci la sede a poche decine di metri da quella storica“. Una storia con lieto fine dunque, con le iscrizioni per il nuovo anno scolastico che sono già aperte e che prevedono il rientro in via del Giardino Botanico in attesa del trasferimento in via dell’Angelo Custode dove gli allievi potranno godere anche di un bel giardino.

Laura Sartini