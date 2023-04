La sanità in crisi fra tagli e problemi "Primo presidio di soccorso distante Fondamentale un medico vicino"

Va avanti la nostra inchiesta sui temi della Sanità in Valle del Serchio con l’approfondimento delle caratteristiche distintive dei territori che la compongono, analizzando tutte le singole peculiarità e conseguenti necessità che ne fanno angoli di paradiso dal punto di vista paesaggistico e di attrattiva turistica, ma un po’ meno celestiale sotto il profilo della fruibilità dei servizi essenziali per i cittadini che la popolano.

Dopo gli interventi dei sindaci di Fabbriche di Vergemoli, Borgo a Mozzano, Fosciandora e Gallicano, oggi la parola va a Nicola Poli, primo cittadino del comune di Minucciano, uno dei territori più lontani dal presidio di Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Croce di Castelnuovo. Dai circa quaranta minuti e fino a un’ora, infatti, i tempi di percorrenza media che in condizioni normali un mezzo del 118 impiega per raggiungere in caso di emergenza il presidio sanitario a Castelnuovo di Garfagnana, con ricadute sulla qualità della prestazione facilmente intuibili.

"Da questa prima analisi si capisce l’importanza fondamentale che rappresenta per il nostro territorio la presenza di un medico a distanza maggiormente ravvicinata di quanto non lo sia il primo presidio di soccorso raggiungibile e dunque operativo sul posto in tempi brevi. Questo, per la semplice salvaguardia della salute dei cittadini - spiega Nicola Poli, sindaco dal 2019 con il suo secondo mandato e assessore molto attivo sulla Sanità nell’amministrazione precedente guidata da Domenico Davini - I punti da affrontare e definire con la massima chiarezza alla Regione Toscana e all’Azienda Usl Toscana Nord Ovest sono pochi, ma determinanti per raggiungere quello che potrei definire un discreto livello dei servizi sanitari. Innanzitutto, però, mi preme chiarire che credo sia doveroso partire con lo stabilire un sistema differenziato di valutazione dei costi a seconda dei territori presi in esame; quello che in aree cittadine può essere anche definito un surplus, in zone come la nostra è semplicemente sensato e necessario, anzi indispensabile. Fermo restando la preparazione degli infermieri attivi nei punti locali del 118, la necessità di un medico, con le sue possibilità di intervento come da protocollo, è indiscutibile. Tra l’altro una modalità altamente pragmatica e intelligente, anche per evitare l’affollamento del Pronto Soccorso limitando gli accessi spesso non giustificabili dalla patologia presente. Come non si può prescindere dall’avere un servizio efficiente e all’altezza nel Pronto Soccorso del Santa Croce. I cittadini devono avere la certezza di trovare sempre un cardiologo a disposizione, potere usufruire di un medico rianimatore, di un internista, per esempio, capaci di diagnosi veloci e puntuali. Nessuno pretende che nell’Ospedale si eseguano interventi chirurgici a cuore aperto, ma semplicemente la garanzia di servizi sanitari di base dalla buona qualità".

Fiorella Corti