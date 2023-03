"La sanità è nel caos Noi lo diciamo da anni"

"In Valle del Serchio sanità massacrata". Lo dice il capogruppo di Progetto Comune Francesco Feniello che ricorda che dei problemi dell’emergenza urgenza in valle del Serchio e delle criticità dell’automedica il gruppo aveva cominciato a denunciare dal novembre del 2019. "Qualcosa è stato fatto su Barga - dice Feniello - il medico è stato tolto nelle ore notturne e a volte anche nelle ore diurne e a breve, forse verrà tolta anche l’automedica come del resto previsto nel documento programmatico 2018-2019 redatto dall’Azienda USL Toscana Nord Ovest in aderenza agli indirizzi regionali per le aziende sanitarie e alle Aree vaste per il riordino del sistema sanitario regionale. Ma cosa hanno fatto – continua – anche i nostri precedenti amministratori dal 2012 al 2019? Niente. Ora e solo ora si rendono conto dei disservizi causati da quelle scelte “scellerate“".

Continua poi insinuando che il grande interesse di oggi sia da ricondurre alla vicinanza della campagna elettorale. Sulle problematiche della sanità barghigiana continua: "Abbiamo perso il pediatra di riferimento, il dermatologo ecc.. Ora con il pensionamento della dott. Del Pistoia abbiamo perso un’altra pediatra. Dopo il nostro intervento sulla stampa in merito al dermatologo il sindaco rispondeva che la situazione era attenzionata e di non preoccuparci perché sarebbe stato sostituito. La nostra preoccupazione è aumentata perché il dermatologo non era andato in pensione ma era stato trasferito".

"Invitiamo Asl e Regione – conclude - a rivedere per tutta la Valle il piano di riorganizzazione aziendale".