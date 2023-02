La sanità è gravemente “malata“ "Servono cure e non palliativi"

Conoscenza approfondita delle opportunità, programmazione, coesione e, sopratutto, capacità di governo del territorio. Partono da queste parole chiave disanima e soluzioni relative alla condizione della Sanità nella Valle, secondo il punto di vista del sindaco di Coreglia Antelminelli e presidente dell’Unione Comuni della Media Valle del Serchio, Marco Remaschi. Concetti tutt’altro che astratti, dai quali si basano le risposte da fornire con puntualità e urgenza ai cittadini alle prese con disservizi sanitari di varia natura, dalle interminabili liste d’attesa per esami e controlli specialistici, alle lunghe code al pronto soccorso, fino alla carenza di personale imputata alla scarsa attrattiva delle aree interne.

Una condizione di devastante degrado sotto gli occhi di tutti, da prendere saldamente in mano da parte di tutti gli amministratori locali, nessuno escluso, perché, sottolinea con forza Remaschi, la sanità e la salute pubblica non sono né di destra né di sinistra, ma semplicemente diritto di ogni singolo cittadino. "La ricerca di nuove modalità non può passare sopra la testa delle reali necessità del territorio, ormai non più procrastinabili, magari cercando lanci di vecchie proposte come l’ospedale unico della Valle, imputando il ripetersi di vecchi e l’arrivo di nuovi disservizi soltanto alla presenza di due distinti presidi ospedalieri che si annullerebbero alla fine tra di loro, bensì deve partire da una autentica coesione di intenti e di visione - spiega il sindaco Remaschi analizzando le ultime polemiche in merito ai problemi riscontrati nel pronto soccorso del Santa Croce di Castelnuovo di Garfagnana -. Intanto, senza una reale programmazione da parte di Regione Toscana sull’unico presidio, che attualmente non esiste, qualsiasi ipotesi in merito può definirsi campata in aria e ancora fumo negli occhi di chi ha, invece, necessità impellente di efficenza e chiarezza estrema. Il territorio, con le sue esigenze primarie, deve essere il faro tenuto acceso con il massimo della potenza durante gli incontri con l’Asl di riferimento, per porre dei punti fermi che abbiano immediate ricadute a fronte di una programmazione approfondita, condivisa e unitaria".

"Trovo inutile, infatti, ritrovarsi nell’ambito della Conferenza dei Sindaci e accettare promesse, troppo spesso disattese, lungaggini, rinvii e progetti a lunga scadenza- continua - senza assumere realmente qualsiasi tipo di scelta. La scusa della pandemia e delle sue conseguenze, spesso ancora utilizzata, è ormai un argomento non accettabile e ai palliativi devono essere opposte soluzioni concrete. Vanno individuate ora e non domani - conclude Marco Remaschi -, con certezza e non con il forse, a fronte di una programmazione territoriale di qualità e strutturata con sapienza e conoscenza".

Fiorella Corti