La Rocca in gestione alla Prestige Falcon

Nuova vita per la Rocca di Villa Basilica. È stato assegnato alla "Prestige Falcon" di Fabio Bonciolini il bando per la gestione della celebre fortificazione villese, che diventerà un luogo di cultura, eventi e spettacoli con musica dal vivo. Con questo affidamento della durata di 3 anni, l’amministrazione comunale punta a far diventare la Rocca un polo capace di attrarre sempre più visitatori, per guidarli alla scoperta delle bellezze locali e dei percorsi storico-naturalistici del territorio.