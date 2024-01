La “rimpatriata“ amarcord dei poliziotti. Di nuovo insieme la storica Squadra mobile

Si sono ritrovati tutti assieme a distanza di parecchi anni, fianco a fianco al loro ex capo, il mitico Claudio Arpaia, per venti anni dirigente della Squadra mobile della Questura di Lucca. A cena al ristorante del Baluardo San Salvatore gestito da Tony Lazzaroni, giovedì sera c’erano appunto “quelli della Mobile“, diciotto in tutto, per ricordare i vecchi tempi fra racconti e aneddoti di ogni genere. Insieme a loro, ospite graditissima, in un ideale passaggio fra generazioni della Polizia di Stato, la nuova dirigente della Squadra mobile della Questura di Lucca, la commissaria capo Rossana Di Laura.

Insieme hanno ripercorso storie, inchieste e vicende personali, ricordando anche chi purtroppo non è più tra loro, come il sostituto commissario Luca Olivieri, scomparso prematuramente nell’ottobre scorso ad appena 60 anni. Al centro della serata, neanche a dirlo, c’era ovviamente lui, “il commissario dagli occhi di ghiaccio“ Claudio Arpaia (come lo ribattezzò un collega) che ha diretto la Squadra mobile dal 1976 al 1995 e che insieme ai colleghi ha offerto la disponibilità della “vecchia guardia“ per un aiuto informativo alla nuova dirigente.