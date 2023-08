"La riforma del lavoro sportivo a Lucca: sconforto e preoccupazione"

Sconforto e preoccupazione. Con un pizzico di rabbia. Sono le sensazioni di alcuni dirigenti di importanti società sportive dilettantistiche quali l’Atletica Virtus Lucca e la squadra di calcio Usd Pieve San Paolo. La riforma del lavoro sportivo viene considerata dagli addetti ai lavori "giusta e giustificata" ma non concepita per tutti allo stesso modo.

"L’obiettivo è corretto perché è giusto dare certezze a coloro che lavorano nelle società – afferma il vice presidente della Virtus Lucca Sergio Martinelli – ma qui siamo di fronte a una riforma che credo non tenga conto della realtà e a pagarne le spese saranno le società più piccole. In Toscana al massimo il 20% le società sportive potranno accollarsi gli oneri che derivano dalla nuova fiscalità, il resto non ce la potrà fare".

Chi parla è una persona che da anni mette il cuore e la passione, insieme all’intero team, nell’attività di atletica leggera. E per questo è ancora più preoccupato.

"Nutro anche dubbi sul funzionamento della nuova macchina che dovrà mettere insieme attori diversi: dall’Inps all’Inail, dal comparto salute a quello fisacale; pare che fino a 5mila euro non si debba assolvere al pagamento Inps e Inail ma nel nostro caso; comunque, tra tutti, il nostro commercialista dovrà preparare circa 40 buste paga: ha presente che cosa significa in termini di costi? Noi magari ce la faremo perché abbiamo un’ottima struttura ma è chiaro che il rischio di aumentare i costi è concreto". Stessa impostazione di ragionamento anche da parte di Maurizio Macchia, dirigente dell’Usd Pieve San Paolo: "Ancora non sappiamo se cadrà il vincolo sui cartellini; di sicuro sappiamo che aumenteranno i costi per la società, che la gestione sarà necessariamente più complicata ed è sbagliato applicare leggi uguali per chi ha organizzazione e risorse diverse: anzi, è proprio ingiusto e se qualcuno, poi, decide di mollare,se tante società vacilleranno – conclude Macchia – sapremo di chi sarà la responsabilità".

Critiche dal punto di vista del metodo riguardano la decisione di far partire le nuove regole a metà anno (quasi certo però lo scivolo al 31 dicembre), quando il regime fiscale si basa sull’annualità. Ma c’è un tarlo che assoale alcuni dirigenti sportivi: ovverosia che si tratti, in fondo, di un modo massiccio per immettere gettito nelle casse previdenziali, senza peraltro vederne un ritorno dal punto di vista pensionistico. Una visione “bipartisan” perché voluta dal precedente governo e ratificata da quello attuale.

Così, tra mille incombenze e anche rischi sanzionatori, con ogni probabilità dal 1° gennaio l’Agenzia delle Entrate inizierà a scovare chi non si sarà adeguato alla riforma del lavoro sportivo: le società sono avvisate.

Maurizio Guccione