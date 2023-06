La ricetta dell’arcivescovo Giulietti ”Nuove forme e figure ministeriali”

Ricca di importanti spunti la seconda relazione del convegno di Lucca. L’arcivescovo Paolo Giulietti ha affrontato il tema delle componenti essenziali della comunità cristiana e quindi di come possono essere annunciate, vissute e servite nei piccoli centri. "Sono numerose e varie le categorizzazioni delle componenti essenziali della comunità cristiana – ha detto – e quello che ci interessa è individuare le dinamiche che possono consentire di declinarne il vissuto, in relazione alla particolare situazione dei “piccoli centri”, caratterizzati da scarsa densità di popolazione, innalzamento dell’età media, vastità del territorio, carenza di servizi e declino economico. Dal punto di vista ecclesiale il fenomeno non è né nuovo né circoscritto al nostro Paese: ci sono state in passato e ci sono oggi, in altri contesti, situazioni simili, descrivibili secondo due “coordinate pastorali”: la concentrazione e la prossimità".

La concentrazione risolve la complessità e la dispersione riunendo le persone e utilizzando tempi e spazi centralizzati per contro la prossimità consiste nell’assecondare la dispersione, portando le risorse accanto a ogni situazione sul territorio.

"Immaginare un futuro per la comunità cristiana nelle “aree interne” – ha osservato ancora l’arcivescovo di Lucca – implica una visione circa la risoluzione attuale del rapporto tra concentrazione e prossimità. Si propone di partire dal necessario primato della concentrazione, capace di sostenere quelle dinamiche di innovazione che restituiscano alla Chiesa capacità missionaria e formativa per le nuove generazioni. Ciò richiederà individuazione di spazi e tempi intensivi in cui assicurare proposte di qualità, grazie a risorse materiali e umane sufficienti. Anche l’apporto delle nuove tecnologie potrà contribuire a tali dinamiche. È ovviamente necessario predisporre una nuova relazione tra Chiesa e territorio, che superi la centralità della parrocchia come intesa finora. Ciò non significa tuttavia, abbandonare l’opportuna cura per la prossimità, non solo per il valore evangelico della “pietra scartata”, ma per valorizzare le potenzialità relazionali ed esperienziali legate ai piccoli e piccolissimi centri. A tale scopo, occorrerà istituire nuove forme e figure ministeriali dedicate alla prossimità".

P.Man.