La ricetta Asl contro il caldo “Potenziati i servizi territoriali“ I contatti utili nei giorni festivi

La morsa del caldo si è un po’allentata ma ci aspettano ancora tanti giorni di estate piena a temperature “over“. L’Asl si è organizzata con una rete di servizi in grado di garantire una presa in carico appropriata in caso di bisogno, soprattutto di anziani e persone con patologie e con disabilità. Il fulcro sono le attività territoriali e l’opera di medici di famiglia e di infermieri che svolgono i servizi a domicilio, e che stanno intensificando le visite.

“Stiamo potenziando la rete territoriale – evidenziano la direttrice del dipartimento Sanità territoriale Antonella Tomei, la direttrice del dipartimento di Medicina generale Maria Stella Adami e il direttore del dipartimento Professioni infermieristiche e ostetriche Andrea Lenzini –, grazie alla collaborazione dei professionisti presenti: medici di medicina generale, medici di continuità assistenziale e infermieri di famiglia. In particolare gli infermieri di famiglia, in integrazione con la medicina generale, potranno svolgere un’azione proattiva sui pazienti più a rischio di deterioramento delle condizioni di salute, attraverso un monitoraggio con visite in presenza o contatti telefonici. Si potrà così anche consolidare l’educazione sanitaria sui corretti comportamenti tesi a combattere le ondate di calore“.

“Abbiamo anche coinvolto la Medicina generale, attraverso il dipartimento, per incrementare gli accessi al domicilio – specificano i dirigenti Asl –. Stiamo poi promuovendo, nei territori in cui sono presenti le Case della Salute, gli orari di apertura di queste strutture,. Prevediamo inoltre, laddove non vi siano particolari carenze di medici di continuità assistenziale, il rafforzamento della Medicina generale attraverso ambulatori affidati dal lunedì al venerdì ai medici della continuità assistenziale“.

“Da sottolineare che attualmente, in prossimità delle strutture di Pronto soccorso degli ospedali di Piombino, Cecina, Pontedera, Livorno, Lucca, Versilia e Massa, lavorano complessivamente 30 medici di continuità assistenziale cui è affidata la gestione dei codici a bassa priorità – continua la nota Asl – . Tutte le azioni intraprese verranno comunicate alla cittadinanza in maniera puntuale e capillare”. Questi i riferimenti specifici per i cittadini della Piana di Lucca in ordine di priorità. “Il primo riferimento - spiega la direttrice della zona Eluisa Lo Presti - è il proprio medico di medicina generale nei giorni feriali e il medico della continuità assistenziale (ex guardia medica) la notte e nei giorni festivi e prefestivi. Il medico di medicina generale, in collaborazione con l’infermiere di famiglia, incrementerà gli accessi programmati a domicilio per i soggetti a rischio di scompenso a causa delle temperature elevate, al fine di prevenire le complicanze. Le persone fragili già in carico agli infermieri di famiglia vi si possono rivolgere per avere consigli, avendo già a disposizione il telefono dell’infermiere di riferimento“.

I medici della continuità assistenziale (ex guardia medica) possono essere contattati, tutti i giorni dalle 20 alle 8, dalle 14 nei prefestivi e tutto il giorno nei festivi, ai seguenti numeri telefonici: Altopascio: 0584 616780, Capannori: 0584 616787, Lucca: 0584 616779, Ponte a Moriano: 0584 616786. Piazza Al Serchio: 0584 616795; Castelnuovo di Garfagnana: 0584 616794; Gallicano: 0584 616790 (attivo il fine settimana e prefestivi e festivi, gli altri giorni contattare la sede di Barga); Barga 0584 616793; Coreglia Antelminelli: 0584 616789 (attivo il fine settimana e prefestivi e festivi, gli altri giorni contattare la sede di Barga); Bagni di Lucca 0584 616788.